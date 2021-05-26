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زواج الأميرة حصة الإبنة الوحيدة للملك سلمان (صور)

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الأربعاء، 26-05-2021 01:40 م المصريون

في أجواء من السعادة والفرح، احتفلت العائلة المالكة بالسعودية، بعقد قران الأميرة حصة، الإبنة الوحيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود.
وانتشرت صوراً على مواقع التواصل الإجتماعي، تُظهر الإحتفال الذي أقامه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز وإخوانه.
وحضر الإحتفال الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود، وأمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز وعدد من أصحاب الأمراء.
وشارك العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الملك سلمان بفرحته مقدمين له التهاني وداعين للأميرة بالتوفيق في حياتها.
والأميرة حصة هي إبنة زوجة الملك السعودي الراحلة الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري، التي توفيت بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ71 عاماً.
يُذكر أنه في شهر فبراير من عام 2021 شغل الأمير فهد منصبا من أهم المناصب في وزارة الداخلية السعودية، وهو مستشار مكافحة الجريمة، بالمرتبة الخامسة عشرة في الوزارة.




 

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