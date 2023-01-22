



تصدرت فتاة من محافظة الشرقية التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار قصتها بانها أنقذت سيدتين و4 أطفال من الغرق بين انقلاب سيارتهم في مجرى مائي.

ونفت مصادر طبية رفيعة المستوى في مستشفى الزقازيق الجامعي بمحافظة الشرقية، استقبال 6 حالات؛ جراء تعرضها للغرق في نطاق مركز منيا القمح، مؤكدة أن المستشفى لم ترد إليها أية حالات في هذا الشأن خلال يوم السبت الماضي.

كما أكدت مصادر رفيعة المستوى، أن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، لم تتلقٍ أية بلاغات بشأن الواقعة التي زعمت سيدة تُدعى أماني محمد، من مركز منيا القمح، حدوثها نحو الساعة السابعة والنصف صباح السبت الماضي، وسط تأكيد من مصادر رفيعة المستوى على عدم وجود أية بلاغات خلال الأيام الماضية بسقوط سيارة في الترعة وعلى متنها أشخاص حسبما زعمت السيدة أماني.





وكانت محافظة الشرقية شهدت خلال الساعات الماضية حالة من السعادة والزهو ببطولة فتاة من مركز منيا القمح؛ في إشارة إلى بطولتها في إنقاذ سيدتين و4 أطفال من الموت غرقًا في المياه بالقرب من كوبري أبو طبل بدائرة المركز.

وأوضحت الفتاة أماني محمد، بنت قرية ميت سهيل التابعة لدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، في تصريحات لها، أنها فوجئت قبل عدة أيام بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على متنها سيدتان و4 أطفال في مياه الترعة بالقرب من كوبري أبو طبل بدائرة مركز منيا القمح، ووقتها استعانت بقطعة حديد وقفزت في المياه لتنقذ ركاب السيارة قبل موتهم غرقًا.

وأضافت الفتاة، بحسب حديثها لصحيفة الشروق، أنها قد تمكنت من كسر زجاج السيارة وإنقاذ ركابها من الموت، وسط ذهول الواقفين من الأهالي.

من جهتها، أكدت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، عدم تلقي أية بلاغات بشأن الواقعة أو وقوع حادث مشابه في مركز منيا القمح خلال الفترة الماضية.

وقالت الصحيفة أنها حاولت سؤال "أماني"، بعد نفي الأجهزة الأمنية، أكدت أن الواقعة حدثت، وأنها ستكشف تفاصيل خاصة بالأسرة من جانبها.