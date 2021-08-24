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سمية الخشاب تنشر صورة جريئة أثارت ضجة ثم تحذفها وأشرف زكي يهدد بشطبها

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سمية الخشاب
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الثلاثاء، 24-08-2021 09:17 ص
أثارت الفنانة سمية الخشاب حالة من الجدل بسبب صورة لها من فيديو كليب أغنيتها الأخيرة “أوعدك” التى كانت تستند فيها على سيارة مع مطرب المهرجانات عمر كمال وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 
ولاقت الصورة انتقادات واسعة حتى خرجت إحدى متابعات الفنانة سمية الخشاب قائلة : "ألا فين ركبةك يا فنانة؟"، وهو الامر الذى دفع سمية الخشاب للرد عليها بقوة وكتبت :"الحمدلله حبيبتي بهتم بيها عقبالك". 
ورغم  رد سمية الخشاب على متابعتها إلا أنها لم تصمد أمام الهجوم الشرس على الصورة ما دفعها لحذفها وقامت بنشر صورة اخرى تحدث فيها عن السلام الداخلي وصفاء النية.
وقال سمية الخشاب: “صفاء النيه والسلام الداخلي هم اهم عنصرين للوصول الي اعلي درجات النجاح .. آمنوا بنفسكم هتوصلوا لكل اللي نفسكم فيه”.
وردا على الصورة التي نشرتها أمس وتحمل إيحاءات غير لائقة تزامنا مع زواج طليقها الفنان أحمد سعد، قال أشرف زكى خلال مداخلته مع الاعلامى سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم : “بالنسبة للتراشق على السوشيال ميديا، فيه قرار طالع من الاتحاد العام للنقابات بأن أي فنان يتجاوز ضد آخر سيتم تحويله للتحقيق، وشطبه من النقابة إذا ثبتت إدانته. أنا الموضوع ده هشوفه، وسيحال فورا للتحقيق إذا كان حدث  الكلام اللي أنا باسمعه دلوقت”.



 

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