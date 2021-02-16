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بعد انفصالها عن رجل أعمال سعودي.. فنانة شهيرة تصدم الجميع بصورة عارية

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الثلاثاء، 16-02-2021 10:04 ص المصريون

أحدثت فنانة شهيرة صدمة كبيرة لدى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها عارية الصدر، عقب انفصالها قبل أشهر عن رجل الأعمال السعودي حسن جميل.
وأثارت النجمة العالمية ريهانا، صدمة الجمهور بنشرها صورة جريئة لها ظهرت فيها عارية الصدر، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وظهرت ريهانا في الصورة وهي تقف وتغطي صدرها بيدها، الأمر الذي شكّل جدلا كبيرا بين الجمهور، وقد لاقت الصورة رواجا كبيرا وانتشارا واسعا بين الصحافة العالمية.
وأعلنت ريهانا انفصالها مؤخرًا عن رجل الأعمال السعودي حسن جميل، بعد 3 سنوات من العلاقة بينهما.
 

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