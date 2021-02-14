فنانة شهيرة تعلن اعتزال التمثيل: مش عايزة أعمل حاجة ضد رغبتي

الأحد، 14-02-2021
09:05 ص
المصريون
أعلنت فنانة شهيرة اعتزال التمثيل
بعد مسيرة لم تدم طويلا.
وقالت الفنانة الكويتية شيماء سليمان
إنها قررت اعتزال التمثيل
والاكتفاء بالتمثيل المسرحي فقط.
وأضافت: تجربة التمثيل جيدة واستأنست فيها لكن هناك بعض الأسباب التي دفعتني لقراري.
وتابعت: في رمضان المقبل سيكون آخر عمل فني أقدمه في مجال التمثيل التلفزيوني.
واستدركت: حسيت إني في مكان مش مناسبني .. المجال محتاج حد يكون مستعد يغير شخصيته ويجامل ويجي على نفسه عشان يقدر يكمل .. مؤكدة أنها لا تريد فعل أشياءً ضد رغبتها لهذا قررت الاعتزال.