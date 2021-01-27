الأربعاء 27 يناير 2021
توقيت مصر 20:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

غضب في المملكة.. إعلامي شهير يطالب بتغيير العلم السعودي لهذه الأسباب

بث مباشر مصر والدنمارك في كرة اليد

شاهد بالفيديو.. ردً ناري على جابر عصفور المتحرش بمادة الشريعة في الدستور

من " محشومة أختي" لـ "اعتناق المسيحية".. مالا تعرفه عن الإعلامي «المؤمن»

تهز الكويت.. اغتصب طفلة ثم حاول التخلص منها بطريقة بشعة

تحذير أمني عالي الخطورة في السعودية بسبب منتجات "آبل"

شاهد.. صورة نادرة للملك سعود يستعرض الجيش في المنطقة الملكية

رد ناري من «سلطان» على «تحرش» جابر عصفور بـ«الشريعة» (فيديو)

سجن فنانة شهيرة وشقيقتها عامًا في «الفيديوهات المخلة»

تركي آل الشيخ يتبرأ من أمر أثار جدل بالمملكة: «مليش علاقة»

ADS
 

غضب في المملكة.. إعلامي شهير يطالب بتغيير العلم السعودي لهذه الأسباب

5811346-2141708773
الأحمدي
 
الأربعاء، 27-01-2021 07:49 م محمد فضل

أثار الإعلامي والكاتب السعودي فهد الأحمدي، موجة غضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، اليوم الأربعاء، بعد مطالبته بتغيير اعلم الدولة وإزالة «السيف»، موضحًا ثلاثة أسباب لعدم مناسبته كشعار في العلم.
وقال «الأحمدي» في تغريدة على حسابه بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «اقترح إزالة السيف من علمنا السعودي لعدم مناسبته؛ (أولًا) لعصرنا الحالي، ولعدم توائمه».
وأضاف: «(ثانيًا) مع قوله تعالى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ، و(ثالثًا) لنفي ادعاءات العنف والقتل عن ديننا الحنيف؛ علمًا أن العلم السعودي تغير ست مرات لم يكن في مرتين منها يحمل سيفًا».
وأرفق «الأحمدي»، صورًا بتغريدته توضح إزالة «السيف»، من العلم مرتين، وخاطب الرافضين لمقترحه، قائلًا: «أحسنوا الظن أصدقائي.. فتغيير الأعلام ظاهرة معتادة، والدين لم يكن يومًا بالسيف أو قطع الرقاب».
وردًا على انتقاد اقتراحه قال :« أحسنوا الظن اصدقائي .. فتغيير الأعلام ظاهرة معتادة، والدين لم يكن يوما بالسيف أو قطع الرقاب».
وعلق متابع له بالقول :« هذا طريق اللانهاية..السيف لفرض العدل والأمان وقمع المعتدين والغزاة .. ولو مشينا مع نفس افكارك لخرجت لنا لاحقاً بإزالة لا إله إلا الله محمد رسول الله لأنها تعارض أن هناك ديانات له إله غير الله !! والمسيحيين يدعون أن عيسى إله .. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم !!».
وعلق آخر :« أما السيف فله أكثر من مدلول حيث إنه يرمز إلى إظهار القوة عندما كانت الدولة في أولى مراحل تكوينها، كما يدل على العدل وأخلاق الفروسية التي اتصف بها العرب آنذاك، بالإضافة إلى الدفاع عن مضمون الشهادتين».
وقال ثالث :« السيف رمز ديني وعربي واحتفالي، يدلّ على العدل في إقامة الحدود وقوة الدولة والفرح به في العرضات نجدييها وحجازها وجنوبيها وشماليها وشرقييها. محوه من شعارنا الوطني تخلّي عن رمز نفخر به ولا يصح أن نستعيب منه لأي سبب سواء كان ملائمة العصر أو غيره.. رمية في غير محلها أستاذ فهد».
 

إقرأ ايضا

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

شاهد بالفيديو.. ردً ناري على جابر عصفور المتحرش بمادة الشريعة في الدستور

143484877_1658158544378766_241507175897894996_n

من " محشومة أختي" لـ "اعتناق المسيحية".. مالا تعرفه عن الإعلامي «المؤمن»

q3KmW-1

تهز الكويت.. اغتصب طفلة ثم حاول التخلص منها بطريقة بشعة

أخبار متعلقة

1347221

صورة نادرة لتركي آل الشيخ في طفولته تثير الجدل

ggggggosaa

وفاة إعلامي شهير بعد صراع مع المرض

07-12-20-472428565-676x470

فنانة سعودية تثير ضجة: «الله يحرق قلبك زي ما حرقتي قلبي على زوجي»

80-023438-al-jazeera-qatar-province_700x400

وفاة مذيع شهير في قناة الجزيرة

Capture

صاحبة أول «زواج تجربة» تكشف ما حدث و"الجندي" يرد

2026-600x505

وفاة الإعلامي السعودي فهد الحمود