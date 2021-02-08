ملامح ابنة رهف القنون تثير الجدل في أول ظهور لها

الإثنين، 08-02-2021
11:31 ص
المصريون
نشر لوفولو راندي، زوج الناشطة السعودية
الحاصلة على حق اللجؤ في كندا رهف القنون
، ووالد طفلة
ها، صورة
لطفلة
ه وطليقته في أول ظهور
لها عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ما
أثار حالة جدل
بين المتابعين، بعد الكشف عن ملامحها.
ولاحظ المتابعون الشبه الكبير بين الطفلة
ووالدها، فكأن الطفلة
نسخة منه،
ولم تأخذ أية ملامح أو شبه من والدتها.
وظهرت رهف في الصورة وهي تضع يدها على طفلة
ها الصغيرة النائمة، وعلق لوفولو
على الصورة بكلمات مؤثرة عبر فيها عن حبه لرهف وطفلة
ه الصغيرة، وإعتبر أنها البريق
الذي يملئ حياته، ووصفها بالزهرة الصغيرة التي يجب عليها حمايتها في مختلف الفصول.
وأعلنت رهف القنون
انفصالها مؤخرًا عن زوجها، مشيرة إلى أن قراراها كان
خاطئًا كونها تعاني من اضطراب في ميولها الجنسية.