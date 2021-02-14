الأحد 14 فبراير 2021
توقيت مصر 09:07 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رد ناري من بايدن علي تبرئة ترامب

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

بايرن ميونيخ يحتفي بمحمد الشناوي

أب يقتل زوجته وطفلتيه وحماته ثم ينتحر

انتخاب مسلم بريطاني مدعيا عاما جديدا للمحكمة الجنائية الدولية

السودان يشن حملة اعتقالات في صفوف قادة نظام «البشير»

ليفربول يسقط.. ليستر سيتي يسجل 3 أهداف في 5 دقائق (فيديو)

بعد رفض طعنه.. مرتضى منصور يتخذ إجراء مفاجئ

بيان عاجل من «أمانة جدة» بسرعة الإبلاغ عن هذا الأمر

بالفيديو.. صلاح يسجل هدفًا عالميا في شباك ليستر سيتي

ADS
 

صدمة في الوسط الفني بعد وفاة راقصة شهيرة بسبب كورونا: الله يرحمك يا أميرة

فنانة
صدمة في الوسط الفني بعد وفاة راقصة شهيرة بسبب كورونا: الله يرحمك يا أميرة
 
الأحد، 14-02-2021 09:02 ص المصريون
أعلن فنان شهير عن وفاة زوجته الراقصة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال الفنان اللبناني وسام الأمير في بيان مقتضب معلنا وفاة زوجته الراقصة ناريمان: يا أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء يا من ملكت قلوب الأحبة و الأهل والأصدقاء .

وأضاف: لقد كنتِ معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل فإلى أين ذهبتي يا نور عيني؟ .

وتابع: تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية .. ما للعمر في بعض الأيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات .. الله يرحمك يا أميرة.

وكانت ناريمان أصيبت بفيروس كورونا قبل فترة ، ثم تحسنت قبل أن تتدهور صحتها بشكل مفاجيء ويعلن زوجها وفاتها.
 

إقرأ ايضا

فنانة

فنانة شهيرة تعلن اعتزال التمثيل: مش عايزة أعمل حاجة ضد رغبتي

فنانة

الفارس يسرب فحوى مكالمة مثيرة لـ فنانة شهيرة : أنا عندي بنات وممكن أتأذي

علي جمعة

احذر .. أمر يفعله ملايين المصريين كل يوم دون أن يعلموا أنه حرام

أخبار متعلقة

فنانة

فنانة شهيرة تعلن الإنجاب بدون زواج: هخلف طفل بدون ما يكون له أب

فنانة

بعد طلاقها من فنان .. حادث مروع لإعلامية أهلاوية شهيرة

الجزيرة

مذيع الجزيرة: الأمير محمد بن سلمان أبهرني حين قام بهذا التصرف

الإعلامي وائل الإبراشي

فيفي عبده تفجر مفاجأة مدوية عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي: حد يرد عليا

أحمد السقا

تصرف غير متوقع من والد زوجة أحمد السقا بعد تدهور حالته بسبب كورونا

فنان

طليقة فنان شهير: كفاية استغلال لبنتك زي ما كنت بتستغلني .. حسبي الله فيك