صدمة في الوسط الفني بعد وفاة راقصة شهيرة بسبب كورونا: الله يرحمك يا أميرة

الأحد، 14-02-2021
09:02 ص
المصريون
أعلن فنان شهير عن وفاة زوجته الراقصة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وقال الفنان اللبناني وسام الأمير
في بيان مقتضب معلنا وفاة زوجته الراقصة ناريمان
: يا أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء يا من ملكت قلوب الأحبة و الأهل والأصدقاء .
وأضاف: لقد كنتِ معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل فإلى أين ذهبتي يا نور عيني؟ .
وتابع: تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية .. ما للعمر في بعض الأيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات .. الله يرحمك يا أميرة.
وكانت ناريمان أصيبت بفيروس كورونا قبل فترة ، ثم تحسنت قبل أن تتدهور صحتها بشكل مفاجيء ويعلن زوجها وفاتها.