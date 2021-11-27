السبت 27 نوفمبر 2021
توقيت مصر 23:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عاجل.. إثيوبيا تشن هجومًا عسكريًا على السودان

مرتضى منصور يبعث رسالة لـ الخطيب بعد ساعات من فوزه في انتخابات الأهلي

طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

أول تعليق من «كيروش» على إنهاء مسيرته مع المنتخب لتدريب مانشستر يونايتد

تهز السعودية.. امرأة تسرق سيارة فارهة من صاحبها أمام عينيه وتفر هاربة (فيديو)

فتاة منتقبة تثير ذهول الجميع في «بوليفارد سيتي».. وتركي آل الشيخ يُعلق

ظهور منطقة حساسة في جسم جورجينا بصورة مع رونالدو على السرير

فنانة شهيرة تثير الغضب بالتباهي بكأس خمر ومرفقة زميلها بدون زواج

شاهد/ «صلاح» لأول مرة في حوار تليفزيوني مصري.. من الإعلامي الذي اختاره؟

«أوميكرون» يرعب العالم ومصر تصدر قرارات عاجلة بوقف الطيران

ADS
 

بعد الجدل.. شيخ الأزهر يعلن شروط تعدد الزوجات (فيديو)

6154e2cb4c59b77c17535cea
شيخ الازهر
Native
Teads
السبت، 27-11-2021 10:02 ص
أكد الدكتور أحمد الطيب  شيخ الأزهر الشريف أن حديث القرآن الكريم عن تعدد الزوجات لم يأتِ في حكم مطلق دون تقييد، وإنَّما جاء في سياق آية قرآنية تدافع عن اليتيمات من ظلم قد يتعرضن له من الولي عليهنَّ، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يدفع إلى استحضار الظلم الذي قد تعانيه الزوجة الأولى إثر التعدد، إذا لم يتوفر شرط العدل، لافتا لقول المولى عز وجل: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا» (النساء: 3).
وأضاف شيخ الأزهر في فيديو له، أنه يجب العلم والفهم أن هذه الآية ليست آية مستقلة، ولم تنزل آية لتوجيه المجتمع إلى تعدد الزوجات، كما نزلت الآيات التي تحمل أوامر موجهة إلى الناس بأن يفعلوا هذا.
وأشار «الطيب» إلى أنه ليس هناك آية مستقلة نزلت تقول للناس تزوجوا أو عددوا في الزوجات إلى أربع، لأن هذا فهم خاطئ، ومن المؤسف أنه يُستدل به في الوقت الحالي، مضيفًا: «سكتنا عن بيان هذه الآية حتى أصبحت كأنها مستقلة نزلت لتقول للمسلمين تزوجوا إلى أربع، رغم أن الأمر ليس كذلك».
ولفت شيخ الأزهر إلى أنَّ التعامل مع رخصة التعدد ليس أمرًا جديدًا، لأنه موجود في التراث وقرره العلماء، إلا أنه قد أهيل التراب على هذا التراث، وانتشر فهم آخر تسبب في المآسي المنتشرة حاليًّا، الأمر الذي دفع البعض لاتهام الإسلام أنه هو الذي فتح باب التعدد، رغم أن الإسلام جاء ليضع حدًا لفوضى التعدد التي كانت موجودة في المجتمع قبل مجيئه بعدما كان الأمر مطلقًا.
وأوضح الشيخ الطيب، أنه على الرجل الذي يريد التعدد الذي يعتبر حقا طبيعيا للرجل في بعض الحالات، ألا يظلم زوجته الأولى مع الحرص على نيل الاحترام ذاته الذي اعتادت عليه قبل الزواج من الثانية، علاوة على أنه يجوز لها طلب الطلاق للضرر، في حالة أنها لم تقبل الحياة مع زوجة أخرى وكذلك غير جائز للزوج أن يحبسها، مؤكدا ضرورة الالتزام بالعدل بين الزوجات في الأمور كافة، مثل بشاشة الوجه والمعاشرة والمبيت والأمور المادية، ولا يجوز مخالفة ذلك، مشيرًا إلى أن الرجل الذي يقصد من الزواج بامرأة ثانية قهرًا لزوجته الأولى، عذابه عند الله شديد.
قال تعالى: «وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ» (إبراهيم: 42).
 

إقرأ ايضا

2021_6_28_20_4_57_846

طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

Capture

تهز السعودية.. امرأة تسرق سيارة فارهة من صاحبها أمام عينيه وتفر هاربة (فيديو)

Capture

فتاة منتقبة تثير ذهول الجميع في «بوليفارد سيتي».. وتركي آل الشيخ يُعلق

أخبار متعلقة

355929_0

تعليق مفاجئ من «بيج رامي» على ضجة زواجه الثاني

image

مفاجأة.. «بيج رامي» مهدد بالسجن 6 أشهر بسبب زواجه الثاني

1006774_0

شيخ الأزهر يفاجئ الجميع .. بماذا وصف «المثليين جنسيًا»؟

images

أول صورة لـ بيج رامي مع زوجته الثانية

248321678_2688104541485469_3783422546170279122_n-1637345950

لم يحضروا فرحه.. بيج رامي يفاجئ الجميع ويتزوج على زوجته دون رغبة أهله

image (1)

مقتل عيد عوض «شبيه بيج رامي» في مشاجرة داخل قرية سياحية