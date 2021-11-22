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شيخ الأزهر يفاجئ الجميع .. بماذا وصف «المثليين جنسيًا»؟

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أحمد الطيب
Native
Teads
الإثنين، 22-11-2021 12:08 م

فاجأ الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، الجميع بمنشور في اليوم العالمي "للمثليين جنسيا"، مؤكدًا أنه يوجد هوس لتغيير خلق الله تحت دعاوى حريات زائفة ترفضها الأديان والفطرة الإنسانية.
وأعرب شيخ الأزهر عن رفضه لما أسماه بـ"هوس التحول الجنسي"، مؤكدا أن التحول في الجنس دون ضرورة طبية هو انحراف.
وأوضح الطيب أن كل الأديان حذرت من الوقوع في التحول الجنسي، كما أن الفطرة البشرية ترفضه وتأباه.
وقال شيخ الأزهر، خلال تدوينة له على صفحتيه الرسميتين بموقعي فيسبوك وتويتر باللغتين العربية والإنجليزية، تعليقا على ما يسمى باليوم العالمي للمتحولين جنسيا: "إن التحول الجنسي دون ضرورة طبية قاطعة هو أمر تأباه الفطرة الإنسانية السوية، وترفضه كل الأديان الإلهية".
وأضاف الطيب أن الله خلق الإنسان وصوَّره في أحسن صورة، وأراد لهذا الكون أن يسير وفق حكمته وإرادته سبحانه، مشدًدا على أن التحول الجنسي هو محاولة بائسة لتغيير خلق الله، واتباع للشهوات تحت دعاوى الحريات الزائفة.
 

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