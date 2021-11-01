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مقتل عيد عوض «شبيه بيج رامي» في مشاجرة داخل قرية سياحية

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عيد عوض
Native
الإثنين، 01-11-2021 03:03 م

لقى الشاب عيد عوض، الملقب بـ"شبيه بيغ رامي"، مصرعه جراء طعنة في صدره أثناء تدخله لفض مشاجرة داخل قرية سياحية شهيرة ببورتو السخنة، إذ أنه يعمل ضمن أفراد الأمن بها منذ عدة سنوات.
واستطاعت الأجهزة الأمنية في السويس، من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، حيث أن التحريات أشارت إلى أن 3 متهمين يعملون في مجال تركيب وإصلاح أعطال الكهرباء، تشاجروا مع زميل المجني عليه الذي يعمل في مجال الإنقاذ بأحد حمامات السباحة، بينما كان يحمل أحدهم سكينا، وحين احتدم النقاش بينهم، عاجل أحدهم بطعن زميل المجني عليه، فحاول الأخير إنقاذه، لتستقر الطعنة في صدره، ويلقى مصرعه في الحال متأثرا بجراحه، وفق صحيفة "الوطن".
وأوضحت التحريات أن عامل أمن آخر، حاول إنقاذ الشاب عيد بعد تلقيه الضربة وإسعافه، فتلقى طعنة في الرقبة، ليصاب على الفور بجرح قطعي، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطرة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى جهات التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن المجني عليه عرف بلقب "شبيه بيغ رامي" نظرا لقوة بنيانه، واهتمامه بممارسة رياضة كمال الأجسام، فيما أمرت جهات التحقيق بدفن جثته، بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي بالتشريح لبيان سبب وكيفية الوفاة.


 

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