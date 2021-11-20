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لم يحضروا فرحه.. بيج رامي يفاجئ الجميع ويتزوج على زوجته دون رغبة أهله

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بيج رامي
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السبت، 20-11-2021 01:08 م

أكد محمد السبيعي، شقيق بطل مستر أولمبيا «بيج رامي»، صحة ارتباط شقيقه «بيج رامي» من زوجة ثانية من مدينة الإسكندرية وأقام حفلاً هناك بإحدى فنادق الإسكندرية، مشيراً إلى أنهم لم يحضروا الحفل.
وأضاف، محمد السبيعي، في تصريحات لـ «صدى البلد» أن شقيقه بيج رامي استشارهم برغبته في الارتباط من زوجته الثانية لكنهم جميعاً رفضوا أن يتزوج زيجة ثانية، لافتاً إلى أنه له أسبابه الخاصة التي يحتفظ بها، وفي النهاية قرر الارتباط على سنة الله ورسوله.
وفي سياق متصل، سادت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول زواج بطل مستر أولمبيا «بيج رامي»، وأن كثيراً من رواد السوشيال ميديا يروون أن بطل مستر أولمبيا لم يفعل شيئاً محرماً وأنه تزوج على سُنة الله ورسوله.
 

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