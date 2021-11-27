تعليق مفاجئ من «بيج رامي» على ضجة زواجه الثاني

السبت، 27-11-2021
09:34 ص
خرج البطل ممدوح السبيعي
، الشهير بـ "بيج رامي
"عن
صمته بمقطع فيديو بعد عاصفة الجدل على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب
انتشار صور من حفل زفاف ظهر فيه رفقة عروس.
وكان "بيج رامي
"
قد ظهر في حفل زفاف وهو يمسك بذراع عروس محجبة قد انتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل
الاجتماعي، سيما أنها جاءت بعد وقت قصير من فوزه بلقب "مستر أولمبيا" للمرة
الثانية على التوالي، مما أثار عاصفة من الجدل.
وقال "بيج رامي
" في فيديو نشره على
"فيسبوك": "لا أحد يعلم ظروف الآخرين، وأن يحكم عليهم، لم يخلقنا الله
لنحاسب بعضنا البعض على أي شيء، كل شخص يتصرف والله هو من يحاسبنا.. هذا لا يعني أننا
لا نرتكب الأخطاء، فنحن نخطئ أحيانا ونتصرف بصورة صحيحة أحيانا".
وتابع: "الكلام غير موجه إلى أي موضوع، لكنني أردت أن
أقول هذا لأنني رأيت أن الناس شغلت نفسها خلال الأيام الأخيرة بأشياء لا تعرف عنها
شيئا، ولا تعرف تفاصيلها.. وفي الأول والأخير ربنا يسعدكم جميعا".
ونقلت وسائل إعلام مختلفة عن مصادر مقربة من "بيغ رامي"
تأكيدها أنه تزوج للمرة الثانية، فيما أكدت أخرى أن زوجته الأولى وأم بناته الثلاث
لم تكن على علم بزواجه، بحسب سكاي نيوز عربية.
وانقسمت آراء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول
تلك التقارير، إذ عبر الكثيرون عن غضبهم من إقباله على هذه الخطوة بعد أن وصل إلى قمة
الشهرة، معتبرين أنه تخلى عن رفيقة دربه (زوجته الأولى)، وانتقدوه بشدة لعدم إخطاره
لها بخطوة الزواج الجديد.
فيما رأى آخرون أن البطل "لم يخطئ"، وأنه من حقه
أن يتزوج مرة أخرى وأن يجد السعادة.
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