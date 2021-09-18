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«ضبطها مع عشيقها على سريره».. فضيحة وجريمة تهز الخانكة

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«ضبطها مع عشيقها على سريره».. فضيحة وجريمة تهز الخانكة

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ارشيفية
Native
السبت، 18-09-2021 01:11 م


أدلت زوجة "خائنة" باعترافات تنفيذ جريمتها في زوجها بطعنه 14 طعنة رفقة عشيقها بعد أن ضبطهما على سرير الزوجية.
وقالت : " انا مكنش قصدي أقتله .. أنا خفت من الفضيحة والجيران فضربته بالسكين".
وأضافت المتهمة إنها فوجئت بعودة زوجها من العمل قبل ميعاد عودته المعتاد وكان معها عشيقها بحجرة نومها وأنها حاولت إخفائه خلف باب حجرة النوم إلا أن زوجها شعر بوجوده فصاح بصوت عالى للاستعانة بالجيران.
وتابعت أنها قامت بمعاونة عشيقها تكبيله وطعنه بسكين المطبخ خشية افتضاح أمرهما إلا أن الجيران تجمعوا على صياحه وتم ضبطهما بعد أن قام الجيران باستدعاء الشرطة. 
من ناحية أخرى قررت نيابة الخانكة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وإرسال أداة الجريمة للمعمل الجنائى.
وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطاراً من العميد شريف الدخاخني مأمور مركز شرطة الخانكة بورود إشارة من مستشفى الدمرداش بوصول شخص مصاب بـ 14 طعنة متفرقة بأنحاء الجسد.
انتقل اللواء محمد عناني مدير المباحث الجنائية بالقليوبية حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه بالاتفاق مع عشيقها.

وكشفت التحريات أنه بعد عودة المجني عليه من عمله وجد زوجةه بصحبة عشيقها داخل غرفة نومه فحاول الصياح والاستعانة بالجيران يكشف أمرهما، إلا أن المتهمين قاما بتكبيله وشل حركته وسددوا إليه 14 طعنة نافذة في أنحاء جسده وتم ضبط المتهمين والتحفظ على أداة الجريمة وأحيل المتهمان للنيابة العامة التى تولت التحقيق.
 

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