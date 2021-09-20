الإثنين 20 سبتمبر 2021
توقيت مصر 21:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار جديد من المحكمة بشأن المستشارة التي تعدت على ضابط

النيابة تقرر حبس السائق المتسبب في مصرع الشيخ هاني الشحات

على غرار فتاة سيتي ستارز.. انتحار طالب بكلية الطب تاركَا هذه الرسالة

سيارة «مسكونة».. كاميرا مراقبة توثق فيديو يثير الرعب في السعودية

دنيا بطمة تتخلى عن ملابسها السفلية في إطلالة صادمة

السيسي: مفاوضات سد النهضة لن تستمر إلا مالا نهاية

وفاة الفنان إيهاب خورشيد بعد صراع قصير مع المرض

«باربي نجد» تستفز السعوديين بالظهور كما ولدتها أمها على السرير

شوبير يفجر مفاجأة: الأهلي يقرر فسخ التعاقد مع هذا اللاعب

في هذا المجال.. السعودية أعلى الدول المتقدمة على مستوى العالم

ADS
 

النيابة تقرر حبس السائق المتسبب في مصرع الشيخ هاني الشحات

20210920122842577
ا
Native
الإثنين، 20-09-2021 08:35 م

قررت النيابة العامة، حبس محمد السيد عبد الوهاب محمد (قائد السيارة رقم ط ل ف/ ٩١٥) اربعة ايام احتياطيا علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالتسبب في واقعة الإصطدام بالسيارة رقم  ( د ف ا / ٤٥٧)  قيادة هاني الشحات جداوي طنطاوي ( امام وخطيب بوزارة الأوقاف ) بتقاطع شارع مصطفي النحاس مع حسن المامون والتي نتج عنها وفاة الأخير.

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فى واقعة دهس خطيب وزارة الاوقاف بمدينة نصر، حيث استمعت النيابة لأقوال المتهم الذى قرر أنه فوجئ بخروج سيارة ملاكي عكس الاتجاه من ملف ولم يقصد دهسه .

فيما استعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث والاطلاع على تفريغ كاميرات المراقبة والتى تبين من خلالها سير السيارة الملاكى عكس الاتجاه ، وسير النقل بسرعة كبيرة مما تسبب فى وقوع الحادث.
كما طلبت النيابة إجراء تحليل مخدرات للسائق لبيان ما اذا كان يقود تحت تأثير المخدر من عدمه ، والاستماع لأقوال قائد السيارة الملاكى الآخر الذى شهد الواقعة .

ووسط حاله من الحزن ، شيع المئات من أهالي قرية شبرا العنب بمدينة منيا القمح في الشرقية جثمان الشيخ هاني الشحات خطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر الذي لقي مصرعه في حادث سير مروِّع أمس الأول .
 

إقرأ ايضا

Untitled-12-19

قرار جديد من المحكمة بشأن المستشارة التي تعدت على ضابط

coptstoday-11510159008

على غرار فتاة سيتي ستارز.. انتحار طالب بكلية الطب تاركَا هذه الرسالة

Capture

سيارة «مسكونة».. كاميرا مراقبة توثق فيديو يثير الرعب في السعودية

أخبار متعلقة

20989784041632076234

كاميرا مراقبة توثق الحادث الذي أودى بحياة الشيخ هاني الشحات

khaledgendynew

ملوش لازمة.. خالد الجندي يفجر مفاجأة بشأن تصريحاته عن غشاء البكارة

maxresdefault-1-780x470

مصرع الداعية صلاح غانم وأبنائه غرقًا أثناء العلاج في سيوة

7202123113345805695553

فنان شهير: الكل ابتعد عني من ساعة ما بقيت امشي على عكازين.. هو انا هاشبهكوا؟