النيابة تقرر حبس السائق المتسبب في مصرع الشيخ هاني الشحات

الإثنين، 20-09-2021
08:35 م
قررت النيابة العامة،
حبس محمد السيد عبد الوهاب محمد (قائد السيارة رقم ط ل ف/ ٩١٥) اربعة ايام احتياطيا
علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالتسبب في واقعة الإصطدام بالسيارة رقم ( د ف ا / ٤٥٧) قيادة هاني الشحات
جداوي طنطاوي ( امام وخطيب بوزارة
الأوقاف ) بتقاطع شارع مصطفي النحاس مع حسن المامون والتي نتج عنها وفاة الأخير.
كانت النيابة العامة
قد باشرت التحقيق فى واقعة دهس خطيب وزارة الاوقاف بمدينة نصر، حيث استمعت النيابة
لأقوال المتهم الذى قرر أنه فوجئ بخروج سيارة ملاكي عكس الاتجاه من ملف ولم يقصد دهسه
.
فيما استعجلت النيابة
تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث
والاطلاع على تفريغ كاميرات المراقبة والتى
تبين من خلالها سير السيارة الملاكى عكس الاتجاه ، وسير النقل بسرعة كبيرة مما تسبب
فى وقوع الحادث
.
كما طلبت النيابة
إجراء تحليل مخدرات للسائق لبيان ما اذا كان يقود تحت تأثير المخدر من عدمه ، والاستماع
لأقوال قائد السيارة الملاكى الآخر الذى شهد الواقعة .
ووسط حاله من الحزن
، شيع المئات من أهالي قرية شبرا العنب بمدينة منيا القمح في الشرقية جثمان الشيخ
هاني
الشحات خطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر الذي لقي مصرع
ه في حادث
سير مروِّع أمس الأول
.