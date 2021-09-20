كاميرا مراقبة توثق الحادث الذي أودى بحياة الشيخ هاني الشحات

الإثنين، 20-09-2021
09:48 ص
تداول رواد
مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادم يوثق لحادث
تصادم بين شاحنة وسيارة كان
يقودها الشيخ هاني الشحات
إمام وخطيب مسجد ابن الأرقم بمدينة نصر
، مما أسفر عن وفاة
ه.
وأظهر الفيديو
لحظة تصادم بين شاحنة وسيارة الشيخ بمدينة نصر
، مما أدى إلى مصرعه ، وقد سادت حالة
من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحادث
ووفاة
الشحات.
وألقت قوات
الأمن القبض على سائق الشاحنة الذي تسبب في مصرع الداعية هاني الشحات
، وأحالته إلى
النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات
الأولية والتحريات أن سبب حادث
مصرع الداعية هانى الشحات سيره عكس الاتجاه في شارع
حسن المأمون أمام مدرسة المنهل في مدينة نصر
، وتبين أن الداعية هاني الشحات
كان يستقل
سيارته الخاصة، وفي أثناء ذلك سار عكس الاتجاه وتصادف وجود سيارة نقل ثقيل كانت تسير
في الاتجاه الصحيح واصطدمت به مما أسفر عن وفاة
ه.
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