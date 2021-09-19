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جزار يذبح زوجته ويشقها نصفين في الشارع والسبب صادم

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الأحد، 19-09-2021 06:05 م


أقدم جزار على قتل زوجةه ذبحاً وشقها نصفين في الطريق العام بالفيوم.
وتفصيلاً، تلقت الأجهزة الأمنية في الفيوم إخطاراً يفيد بمقتل زوجة جزار في ميدان عام مذبوحة من الرقبة حتى نهاية البطن.
واتضح أن السيدة قتلت على يد زوجها الذي سلم نفسه للأجهزة الأمنية، حيث تبين أن  سبب قتل الجزار لزوجةه، هو مشاجرة عنيفة بين الزوجين، بسبب تعاطي الزوج المواد المخدرة.
ويشار إلى أن الزوجة تركت منزل الزوجية وانتقلت إلى منزل والدها، وبعد شجارهما مرة أخرى وطلبها الطلاق منه، طعنها عدة طعنات وذبحها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، فيما هدد الجزار كل من حاول أن يتدخل لإنقاذ زوجةه.
 

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