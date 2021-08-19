يتعلق بزوجته.. مفيد فوزي يُحرج تامر أمين على الهواء والأخير يرد: سؤال سخيف
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Native
الخميس، 19-08-202111:19 ص
وضع الإعلامي الكبير
مفيد فوزي، الإعلاميتامر أمين، في موقف مُحرج عندما استأذنه في توجيه سؤال له،
المر الذي فاجأ الأخير ورد عليه :" فعلا سؤال سخيف".
وقال مفيد فوزي
موجهًا كلامه لـ "أمين"،"هو أنا أقدر أسألك سؤالا سخيفا، ليبادره
تامر أمين قائلا "لا هي أسئلتك كلها مش سخيفة".
وتابع
"مفيد فوزي" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة
"النهار": "لو قولتلك أنت ليه مش لابس دبلتك هترد عليا؟"،
ليعلق عليه تامير أمين ضاحكا: "هو سؤال سخيف فعلا".
وأوضح "أمين": "أنا
عندي مشكلة مع المعدن..مسترسلا: "لولا طبيعة عملي كـ إعلامي مكنتش هلبس ساعة
كمان.. أنا مبلبسهاش خارج العمل".
وأكمل:
"أنا استأذنت المدام في موضوع الدبلة وهي وافقت".