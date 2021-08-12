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الأهلي يعلن نتيجة مسحة كهربا

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كهربا
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الخميس، 12-08-2021 08:15 م

كشف الجهاز الطبي للنادي الأهلي، اليوم الخميس، عن نتيجة المسحة التي أجراها اللاعب محمود كهربا، للكشف عن إصابته بكورونا من عدمه.
وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن نتيجة المسحة الطبية، التي أجراها كهربا أمس، جاءت سلبية.
وجاء قرار المسحة بعد تعرض محمود كهربا لارتفاع في درجة الحرارة، الذي ظهر عليه أمس، حيث قرر الجهاز الطبي خروجه مباشرة من قائمة الفريق قبل مباراة الإسماعيلي لإجراء مسحة طبية.
وجاءت نتيجة المسحة سلبية، الأمر الذي شارك بسببه كهربا في جزء من مران الفريق بعد الاطمئنان على حالته.
 

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