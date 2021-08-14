بعد زفافها يوم وفاة دلال عبدالعزيز.. إصابة ياسمين الخطيب بنفس مرضها

السبت، 14-08-2021
06:31 م
بعد أيام قليلة على حفل زفاف
ها والذي صادف قوم وفاة
الفنانة دلال عبدالعزيز
، وهو ما عرضها لهجوم وانتقادات بسبب عدم تأجيل حفل زفاف
ها
حدادًا على رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز
، أعلنت "الخطيب" إصابتها بفيروس
كورونا
، وهو الفيروس الذي أدى إلى تدهور حالة الفنانة الراحلة حتى وفاتها.
وكتبت الإعلامية ياسمين الخطيب
، منشورًا لها عبر حسابها الرسمي
على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله إصابتها بفيروس كورونا
المستجد
بعد أيام قليلة من خفل زفافها.
وكتبت ياسمين الخطيب
في منشورها على فيسبوك: «إيجابي كورونا
..
بعتذر لكل الأحباء إللي شرفوني يوم عقد قراني وبرجوهم يطمئنوا على صحتهم بالكشف أو
العزل المؤقت.. دمتم جميعاً بخير».
واحتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب
بحفل زفاف
ها، على رجل الأعمال
رمضان حسني،وذلك بحضور الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة في فندق Royal Maxim Palace Kempinski Cairo.
وأعلنت ياسمين الخطيب
لجمهورها ومتابعيها عن ارتباطها بشكل
غير مباشر، حيث نشرت عبر خاصية الإستوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات
إنستجرام صورة رومانسية تجمعها بأحد الأشخاص وعلقت عليها : لقيت الطبطبة.