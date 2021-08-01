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وفاة اثنين من الإعلامين السعوديين خلال 48 ساعة

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Native
الأحد، 01-08-2021 03:51 م

فقدت المملكة العربية السعودية اثنين من إعلاميها خلال 48 ساعة الماضية، أحدهما رحل إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة والآخر متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
حيث توفي اليوم الأحد، الإعلامي حسن محني الشهري، ونعاه عدد كبير من الإعلاميين.
ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
وكان الإعلامي الشهري قد أعلن قبل نحو شهر إصابته وعدد من أفراد أسرته بفيروس كورونا.
ويعد الشهري من الإعلاميين المعروفين بالمملكة، وسبق أن عمل مدير تحرير لعدد من الصحف والمواقع منها عكاظ، والمدينة، والجزيرة، والوطن.
وأمس توفى الإعلامي السعودي عبدالله الخالدي، إثر أزمة قلبية مفاجئة.
ونعى عدد من الإعلاميين الفقيد، وشهدوا له بحسن الخلق والسمعة الطيبة وتواصله الدائم مع أصدقائه.
وعبدالله الخالدي معد للبرامج التلفزيونية والإذاعية، وأبرز أعماله كانت في قناة “الرسالة”، وإذاعة “يو إف إم”.
 

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