الأحد 20 فبراير 2022
توقيت مصر 21:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نائب برلماني يدعو للقصاص من إبراهيم عيسى

لبنان يكشف مصير المبادرة الكويتية للمصالحة مع السعودية

إصابة الملكة إليزابيث الثانية بفيروس كورونا

بعد اعتزالها.. آمال ماهر تفاجئ الجمهور بقرار غير متوقع

بشرى سارة.. قناة مصرية تعلن بث مباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم

بالفيديو.. لحظة إطلاق طائرة ميج 29 مصرية صاروخ كروز وإصابة الهدف

فتاوى رمضان.. هل ثياب المرأة ينقض الصوم؟ «الإفتاء» تُجيب

ياسمين عز تعتذر على الهواء بعد تصريحات واقعة «عروسي الإسماعيلية»

شاهد.. هيا الشعيبي تفاجئ الجمهور: «شاكة إن فيّ بيبي»

بعد انسحابه من فيلم «الملحد».. فنان شهير يوجه رسالة نارية لـ إبراهيم عيسى

ADS
 

بشرى سارة.. قناة مصرية تعلن بث مباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم

62-1
h
Native
Teads
الأحد، 20-02-2022 12:29 م

أعلنت شبكة “أون تايم سبورتس”، إذاعة مباراتي مصر والسنغال ضمن منافسات الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
وكتب الحساب الرسمي لشبكة قنوات أون تايم سبورتس على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: "انتظرونا على قنوات On time Sports، إذاعة مباراتي منتخب مصر و السنغال في تصفيات كأس العالم".
كان اتحاد الكرة المصري أعلن أول أمس الجمعة، موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تأخير لقاء الإياب بين مصر والسنغال 24 ساعة.
وبذلك تصبح المواعيد النهائية لمباراتي مصر والسنغال، في المرحلة الأخيرة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم:
- مباراة الذهاب (مصر) يوم الجمعة 25 مارس 2022، الساعة 7:30 مساء.
- مباراة العودة (السنغال) يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 الساعة  5 مساء.

 

إقرأ ايضا

6212358d423604527f130a79

نائب برلماني يدعو للقصاص من إبراهيم عيسى

download

بعد اعتزالها.. آمال ماهر تفاجئ الجمهور بقرار غير متوقع

Mig_29_firing_AA-10

بالفيديو.. لحظة إطلاق طائرة ميج 29 مصرية صاروخ كروز وإصابة الهدف

أخبار متعلقة

2021_1_14_21_48_37_262

بيان من الأرصاد يحذر من 3 أيام: أمطار تصل لحد السيول

20210623130303634

خطوة بخطوة.. «ازاي تطلع رخصة قيادة خاصة من الألف إلى الياء»

202202010936503650

طلب جديد من «كيروش» شرطًا لهزيمة السنغال والصعود لكأس العالم

20210406105706819

مفاوضات مع روسيا للإفراج عن شحنة برتقال مصرية

فودافون

لعملاء شبكة فوادافون.. طريقة فعَّالة لزيادة أيام باقة فليكس

2016_12_15_12_50_51_626

الكشف عن سر تنفيذ أحكام الإعدام فجرًا