بشرى سارة.. قناة مصرية تعلن بث مباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم

الأحد، 20-02-2022
12:29 م
أعلنت شبكة “أون تايم سبورت
س”، إذاعة مباراتي مصر
والسنغال
ضمن منافسات
الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
وكتب الحساب الرسمي لشبكة قنوات أون تايم سبورت
س على موقع التواصل الإجتماعي
“فيس بوك”: "انتظرونا على قنوات On time Sports، إذاعة مباراتي
منتخب مصر
و السنغال
في تصفيات كأس العالم".
كان اتحاد الكرة المصر
ي أعلن أول أمس الجمعة، موافقة الاتحاد الإفريقي
لكرة القدم على تأخير لقاء الإياب بين مصر
والسنغال
24 ساعة.
وبذلك تصبح المواعيد النهائية لمباراتي مصر
والسنغال
، في المرحلة الأخيرة
من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم:
- مباراة الذهاب (مصر
) يوم الجمعة 25 مارس 2022، الساعة 7:30 مساء.
- مباراة العودة (السنغال
) يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 الساعة 5 مساء.