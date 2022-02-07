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الكشف عن سر تنفيذ أحكام الإعدام فجرًا

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الإثنين، 07-02-2022 04:01 م

كشف المستشار القانوني محمود علواني، عن أسباب تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين فجرا.
وقال علواني: "حتى لا يتسرب خبر الإعدام لأهل المحكوم عليه ويتظاهرون أمام السجن ويثيرون أعمال شغب وقلق كبير، من أجل الاعتراض على الحكم أو السماح لهؤلاء من إلقاء النظرة الأخيرة على المتهم الذي سيخضع لحكم الإعدام قبل التنفيذ".
وأضاف : تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية في عام 1942 وأصبح ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام فجر اليوم الذي يتم تحديده من جانب النائب العام والذي يكون مفاجئا للمتهم، حيث أن المتهم لا يعلم بموعد تنفيذ حكم الإعدام قبلها.
وأكد أن من الأسباب أيضا هو أن جسد الإنسان يكون في مرحلة الهدوء و السكون وفي أهدى حالاته النفسية وتحديدا بعد أدائه لصلاة الفجر إذا كان مسلم الديانة، إضافة إلى تجنب شغب المسجونين بسبب إعدام أحدهم لأنهم نائمين في ذلك التوقيت، كما أن هذا التوقيت يعطي الفرصة الكافية من أجل إنهاء كل الأوراق الرسمية والإجراءات التي تتعلق بالوفاة والدفن.
 

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