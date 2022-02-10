طلب جديد من «كيروش» شرطًا لهزيمة السنغال والصعود لكأس العالم

الخميس، 10-02-2022
11:46 ص
بدأ
البرتغالي كارلوس كيروش
المدير الفني لمنتخب مصر
الأول لكرة القدم ، التحضير من الآن
لمواجهتي السنغال
المقرر إقامتهما في شهر مارس المقبل فى المرحلة النهائية للتصفيات
الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 .
ووجه
كيروش
عدد من المطالب لمسئولي اتحاد الكرة
، والتي اعتبر أنها شرطًا لهزيمة منتخب
السنغال
، ومن أجل تحيق أفضل إعداد ممكن لمواجهتي السنغال
ي المقبلتين ، يأتي على رأس
هذه المطالب ، إقامة معسكر طويل قبل خوض مباراة الذهاب المقرر إقامتها في مصر 24 مارس
المقبل .
وتمسك
البرتغالي كيروش
بخوض معسكر طويل لن يقل عن 10 أيام كاملة في ظل رغبته في تحقيق إعداد
جيد لمباراتي السنغال
للسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى كأس العالم .
فيما
كشف الإعلامي الرياضي كريم حسن شحاتة، أن المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش
طلب
من اتحاد الكرة
استبعاد عنصرين مهمين من الجهاز المعاون لمنتخب مصر
في الفترة المقبلة.
وأضاف
خلال برنامج “كورة كل يوم” المذاع علي قناة “الحياة”: أنه من الوارد إجراء بعض التغييرات
علي الجهاز الفني لمنتخب مصر
بناءًا على رغبة كيروش
.
ولفت
إلى أن اتحاد الكرة
سيعقد مباحثات مع كيروش
الفترة المقبلة بشأن رغبته في استبعاد عنصرين
من جهازه الفني.
وتابع:"كيروش
أبلغ اتحاد الكرة
أن فيه شخصين في الجهاز الفني للمنتخب هو مش محتاجهم الفترة الجاية".
كما
قال الاعلامي محمد شبانة أن اتحاد الكرة
نفي أي نية لمناقشة مصير كيروش
في منصبه مديرا
فنيا للمنتخب الوطني بعد هزيمة الفراعنة في نهائي كأس الأمم الإفريقية.
وواصل
شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: ": "قال
مصدر للبرنامج، إن كيروش
لم يكن مطالبا بالتتويج بكأس العرب أو أمم أفريقيا وجاء لمهمة
محددة وهي قيادة المنتخب لكأس العالم، ومع ذلك نجح في الوصول للمربع الذهبي في البطولة
العربية ونهائي أفريقيا في بطولة الكاميرون".
وأكمل:
"تابع المصدر أن كيروش
منح اتحاد الكرة
مكافآت تبلغ قيمتها 70 مليون جنيه في
4 أشهر، وهي 25 مليون جنيه مكافأة المركز الرابع في كأس العرب، و44 مليون جنيه مكافأة
المنتخب الوطني من وصافة أمم إفريقيا".