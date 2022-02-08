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لعملاء شبكة فوادافون.. طريقة فعَّالة لزيادة أيام باقة فليكس

فودافون
ا
Native
Teads
الثلاثاء، 08-02-2022 07:17 م

دائمًا يعاني بعض عملاء شركة فودافون مصر من انتهاء باقة الفليكسات وعدم معرفة كيفية زيادة أيامها، ولكن هناك عزيزي القارئ طريقة فعَّالة تمكنك من زيادة أيام باقة فليكس لعملاء نظام فليكس لشبكة فودافون.

الطريقة المبتكرة تكمن الاستفادة من زيادة أيام باقة فليكس بدون أن تلجأ لشراء باقة جديدة وبشكل مجاني بدون أي تكلفة أو رسوم تخصم من الرصيد.

توجد العديد من أنظمة فليكس الشهرية تتراوح بين فليكس 25 وهي الباقة التي تمنحك 600 فليكس كل شهر، وباقة فليكس 35 وتمنحك 1400 فليكس كل شهر، وباقة فليكس 60 وتمنحك 2700 فليكس كل شهر، وخلال الخطوات التالية يمكنك زيادة أيام الباقة للأنظمة الثلاثة:

أولًا: عليك عزيزي القارئ تحميل تطبيق أنا فودافون عبر متجر جوجل بلاي وإنشاء حساب خاص بك على التطبيق.

ثانيًا: قم بالدخول على الباقة ثم أيقونة إدارة الباقة.

ثالثًا: من أيقونة إدارة الباقة ادخل على إلغاء ترحيل فليكسات فوادافون.

رابعًا: فور قيامك بإلغاء ترحيل الفليكسات سيتم إضافة يومان إلى الباقة الشهرية الخاصة بك «المفعلة».

خامسًا: بعد انتهاء اليومين قم بمعاودة الخطوات السابقة واختر تفعيل ترحيل الفليسكات مرة أخرى.

سادسًا: يمكنك تكرار الأمر كل شهر وهو ما يمنحك توفير نحو شهر على مدار العام.
 

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