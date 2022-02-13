خطوة بخطوة.. «ازاي تطلع رخصة قيادة خاصة من الألف إلى الياء»

الأحد، 13-02-2022
01:29 م
يفرض قانون المرو إجراءات ومستندات ورسوم محددة لاستخراج رخصة القيادة الخاصة، أو المهنية لأول مرة، نرصدها بالتفاصيل في السطور التالية:
شروط الحصول على رخصة القيادة الخاصة
بداية عزيزي طالب الرخصة يجب ألا يقل عمرك عن 18 سنة للحصول على الرخصة، وعليك الذهاب إلى أي مستشفى حكومي، أو مستوصف طبي تابع لوزارة الصحة والسكان، للحصول على شهادتين طبيتين إحداها شهادة باطني، والأخرى شهادة عيون، تفيدان باللياقة الطبية، إلى جانب تحليل تحديد فصيلة الدم، ويمكنك استخراج هذه الشهادات بوحدة المرور
ولكن برسوم مرتفعة عن المستشفيات.
ويشترط للحصول على الرخصة ألا يكون صادر ضد المتقدم حكمًا جنائيًا أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
كيف أستخرج رخصة قيادة خاصة وما هي الأوراق المطلوبة؟
عليك الذهاب إلى وحدة المرور
بحسب محل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القوم الخاصة بك.
الحصول على نموذج 256 الخاص باستخراج رخصة القيادة.
عليك تقديم صورة بطاقة الرقم القومي إلى جانب الاطلاع على الأصل.
تقديم صورة من شهادة المؤهل بداية من شهادة محو الأمية وصولًا إلى الشهادة الجامعية مع الاطلاع على الأصل.
يتعين عليك تقديم 4 صور شخصية حديثة 4*6.
عليك تقديم تحليل للمواد المخدرة من الجهات المعتمدة قبل تسلم رخصة القيادة.
ويتعين عليك اجتياز الدورة التدريبية الخاصة بالقيادة في مركز التعليم في المرور
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وصلاحية رخصة القيادة الخاصة مدتها 10سنوات من تاريخ إصدارها، ويكون تجديد الرخصة خلال الشهر التالي لانتهائها، وحال التأخر عن التجديد لأكثر من شهر تكون هناك غرامة تأخير عند التجديد، كما يشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص.
رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة
حال إجراء الكشف الطبي وفصيلة الدم في وحدة المرور
يتم دفع 285 جنيهًا، كما يدفع طالب الرخصة رسم الضريبة ويقدر بـ 615 جنيهًا، شاملة رسوم التأمين، وتنمية موارد الدولة.
عليك دفع قيمة رسم نموذج 256 لطلب الرخصة ويقدر بـ6،5 جنيه، إلى جانب رسم نموذج اختبار إشارات ويقدر بـ10 جنيهات، وملف وحافظة لرخصة القيادة وتقدر بـ35 جنيها، وكذا طابع شرطة يقدر بـ15 جنيهًا، واستمارة بيانات وسعرها 105 جنيهات.