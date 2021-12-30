الجمعة 31 ديسمبر 2021
توقيت مصر 10:54 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أمير سعودي بارز يحذر من خطر وجودي يهدد دول الخليج

يجامع امرأة أمام زوجته.. تفسير أحلام أغرب حالات العلاقات الحميمية في المنام

بسبب الفستان القصير.. ظهور منطقة حساسة أثناء نزول فنانة شهيرة من السيارة

مفاجأة جديدة في طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل

عزل وحبس قضاة.. ماذا يحدث في الكويت؟

فنانة شهيرة توجه رسالة مُهينة لـ«ساويرس» بسبب فساتين مهرجان الجونة

حكم بإعدام مصري في الكويت ارتكب هذه الجريمة

حادث بشع.. سائق يقتل 120 رأسًا من الأغنام دهسًا على الطريق

السعودية في طريقها للمربع صفر من الإجراءات الاحترازية

دخلت «كوافير» لتقليم أظافرها ففقدت ساقها

ADS
 

بسبب الفستان القصير.. ظهور منطقة حساسة أثناء نزول فنانة شهيرة من السيارة

6756891_1640629496
ا
Native
Teads
الخميس، 30-12-2021 10:21 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة صادمة للنجمة العالمية ديمي لوفاتو، اذ ظهرت وهي تجلس في السيارة مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود، لكن الأمر الصادم هو ظهور جزء من منطقة حساسة، الأمر الذي شكّل ضجة وعرّضها للكثير من الإنتقادات، مع العلم ان الصورة قديمة سُرّبت لها.
وكانت فاجأت ديمي لوفاتو متابعيها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، بفيديو جديد اعلاني لعمل جديد مختص بفترة الاعياد.
وصدمت متابعيها بعد ان ظهرت حليقة الرأس، وفاجأتهم بهذا اللوك الجديد الذي اعتمدته، وحصد الفيديو ملايين المشاهدات.

 

إقرأ ايضا

unnamed

يجامع امرأة أمام زوجته.. تفسير أحلام أغرب حالات العلاقات الحميمية في المنام

926089

مفاجأة جديدة في طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل

16348232523502129

فنانة شهيرة توجه رسالة مُهينة لـ«ساويرس» بسبب فساتين مهرجان الجونة

أخبار متعلقة

image

تداول صورة لـ عادل إمام مع زوجة شقيقه.. والمفاجأة أنها فنانة معتزلة

170408125612948_Untitled

إصابة فنانة شهيرة بسرطان خبيث وتجري عملية خطيرة

605c3f8a421aa9019a0de502-780x470

فنانة شهيرة في تصريح جرئ: «أدمنت مشاهدة الأفلام المخلة حتى دمرت عقلي»

1159492_1639555188

مودل سعودية تتخطى الحدود وتظهر ببنطال يظهر منطقة حساسة

bda7614516

فنانة شهيرة في صورة فاضحة رفقة حبيبها ممسكًا منطقة حساسة بجسدها

785

حورية فرغلي: نادمة على خلع ملابسي أمام الكاميرا والظهور عارية