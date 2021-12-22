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تداول صورة لـ عادل إمام مع زوجة شقيقه.. والمفاجأة أنها فنانة معتزلة

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عادل إمام
Native
Teads
الأربعاء، 22-12-2021 03:06 م

إنتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة تجمع زوجة شقيق الفنان عادل إمام معه، لكن ما لا يعلمه الكثيرون أن زوجة شقيق عادل إمام المنتج عصام إمام، هي الممثلة المعتزلة نهلة رأفت.
وقدمت نهلة رأفت عددا من الأعمال التلفزيونية في بداية التسعينيات، ثم اعتزلت بعد زواجها من المنتج عصام إمام.
وكانت نهلة رأفت قد شاركت في فيلم "حكايات الغريب" وشاركت في العديد من المسلسلات منها "شيء من الحنان" و"سر الأرض" و"وجوه للحب" و"قلب الأسد" و"ناس ولاد ناس" و"سبعة وجوه للحقيقة" و"بين ثلاثة".


 

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