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فنانة شهيرة في تصريح جرئ: «أدمنت مشاهدة الأفلام المخلة حتى دمرت عقلي»

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الخميس، 16-12-2021 02:04 م

في تصريح جريء قررت فنانة شهيرة أن تكون صريحة، وتحذر من مشاهدة الأفلام الإباحية، مشيرة إلى أنها أدمنت مشاهدتها منذ طفولتها حتى دمرت عقلها.
وكشفت الفنانة العالمية بيلي إيليش عن إدمانها على مشاهدة الأفلام المخلة منذ ان كانت طفلها وتحديدا حين كان عمرها 11 سنة مما أفسد حياتها العاطفية حينما بدأت المواعدة.
وأوضحت إيليش أن مشاهدتها الأفلام المخلة ساعدها في ذلك الوقت في الإحساس أنها شخص رائع: "أعتقد أن المخلة وصمة عار، اعتدت على مشاهدة الكثير من الأفلام الإباحية لأكون صادقًة.. فقد بدأ الموضوع حين كنت في الحادية عشر من عمري".
وعن معاناتها قالت : "أعتقد أنها دمرت عقلي حقًا وأشعر بالدمار الشديد لأنني شاهدت الكثير منها".

 

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