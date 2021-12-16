مودل سعودية تتخطى الحدود وتظهر ببنطال يظهر منطقة حساسة

الخميس، 16-12-2021
11:16 ص
نشرت عارضة الأزياء السعودية المقيمة في الخارج مودل جيجي
أو المعروفة
بباربي نجد
مقطع فيديو لها عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل
الإجتماعي، فورة إنتهاءها من ممارسة الرياضة.
جيجي صمت المتابعين بظهرها بملابس رياضية ضيقة جداً، فصلت جسمها بشكل واضح
وبدت منطقة حساسة
بشكل صادم.
الجمهور تفاعل بشكل كبير مع الفيديو معبرين عن صدمتهم من تصرفها معتبرين
أنها دائماً ما تحاول تخطي الحدود وإثارت الجدل حولها وذلك بهدف الشهرة فقط.
وكانت قد إستعرضت جيج وشمها الذي حصلت عليه مؤخراً على منطقة الفخذ بطريقة
جريئة جداً.