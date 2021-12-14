حورية فرغلي: نادمة على خلع ملابسي أمام الكاميرا والظهور عارية

الثلاثاء، 14-12-2021
09:16 ص
أعربت الفنانة حورية فرغلي، عن ندم
ها بسبب مشاهد لها في بعض أعمالها السينمائية
والدرامية.
وقالت في تصريحات صحفية :"نادمة لظهوري في بعض المشاهد وأنا عارية مثل
فيلم "كلمني شكرا
ً"- والذي ظهرت فيه تخلع ملابسها أمام كاميرا الكمبيوتر
أثناء حديثها مع أحد الشباب-، ولو عاد بي الزمن لما قدمتها، كما أنني غير راضية
أيضاً عن مشاركتي في فيلم "براءة ريا وسكينة"، الذي لم يُعرض بعد".
وأضافت : "غير راضية عن الإعلان المصغر الذي عرض قبل العرض الرئيسي
للعمل، لأنني وقّعت مع الشركة على أن أكون البطلة الرئيسية، لا أن يكون العمل
بطولة جماعية، فضلاً عن ترتيب الأسماء على التتر الذي جاء عكس اتفاقي معهم".
واستطاع مسلسل "أيام"، لفرغلي، الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى
مشاهدة عبر منصة "شاهد"، ومنذ طرحه منذ أكثر من أسبوعين، احتل المركز
السادس من أصل 10 مراكز تضمها القائمة التي تحتوي الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر.
المسلسل من بطولتها، مع شيري عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب، ميدو عادل، محمود
حجازي، رياض الخولي، ندى موسى، مي القاضي، حجاج عبدالعظيم، لقاء سويدان، سماح
السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقي، ومحمد مغربي، تأليف سماح الحريري،
وإخراج محمد أسامة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي في 45 حلقة.