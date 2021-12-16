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فنانة شهيرة في صورة فاضحة رفقة حبيبها ممسكًا منطقة حساسة بجسدها

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الخميس، 16-12-2021 10:16 ص
استفزت فنانة شهيرة، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صورة فاضحة رفقة حبيبها الذي تعمد وضع يده على مؤخرتها بطريقة استفزاية.
ونشرت الفنانة العالمية ميغان ذا ستاليون صورة على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وهي بين أحضاء حبيبها الذي راح يتحسس مؤخرتها بطريقة استفزت المتابعين على الرغم من انهم متعودين بشكل كبير على صورها ومنشوراتها الجريئة.
يذكر ان ستاليون ظهرت وهي ترتدي ملابس ممرضة قبل فترة عل صفحتها الخاصة ووضعت الأبر الخاصة بالمستشفيات في أظافرها وهذا ما ادى الى استياء متابعيها الذين اكدوا انها باتت في الآونة الأخيرة غريبة الأطوار وحتى ان البعض اتهمها باهانة مهنة الطب بهذه الطريقة الاستهزائية.


 

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