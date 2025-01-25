الأحد 26 يناير 2025
توقيت مصر 07:04 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ماذا يحدث في السعودية؟.. انقطاع مفاجئ للكهرباء في المنطقة الجنوبية بالكامل

"سرقة نعش الموتى" من أحد مساجد الشرقية يثير ضجة.. ماذا حدث؟

علاقة وابتزاز.. ممرضة تنهي حياة شاب في الشارع

منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين: أنا أسفة أنا بحبك وبحترمك جدا

رحمة محسن صاحبة "مفاتيح قلبك معايا" تغني لمسلسل "فهد البطل"

رئيس جامعة الأزهر يوضح تصوير بلاغي عن وصف يوم القيامة

عمرو دياب يطلق أول سلسلة فنادق تجمع بين الموسيقى والذكاء الاصطناعي

إبراهيم سعيد يوجه رسالة نارية لـ الخطيب.. ويهاجم هؤلاء في الأهلي

بسبب «إقامة جبرية».. «جريمة حي السيدة زينب» تعود بعد 45 عامًا (تفاصيل)

على أنغام «حبيبي لو زعلان».. صلاح يشارك فيديو رفقة ابنته كيان

بسبب «إقامة جبرية».. «جريمة حي السيدة زينب» تعود بعد 45 عامًا (تفاصيل)

السبت، 25-01-2025 03:06 م
تصدرت جريمة حي السيدة زينب، الذي يرجع تاريحها إلى عام 1980، محركات البحث العالمية المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن ارتباط تلك الجريمة بمسلسل «إقامة جبرية» التي تقدمة حاليًا الفنانة هنا الزاهد.
قصة جريمة حي السيدة زينب
وبدأت قصة جريمة حي السيدة زينب التي ألهمت مسلسلًا فنيًا للفنانة هنا الزاهد، عندما توجهت سيدة إلى قسم الشرطة تستنجد قائلة: «ابني... ابني، ألحقوه، الدكتورة منار حبسته في الخزانة».

وتحركت الشرطة فورًا برفقة السيدة إلى العيادة، ليكتشفوا أن ابنها كان مكبلًا وفاقدًا للوعي، ووجهه مليء بالحقن والدماء تنزف من قدمه، لم تتحمل الأم رؤية ابنها في هذا الحال، فسقطت مغشيًا عليها، لكن رجال الشرطة تمكنوا من إنقاذ الطفل ونقله إلى المستشفى.
وأثناء التحقيق، اكتشفت الشرطة وجود أعضاء أطفال داخل العيادة، جميعهم من الذكور، وبحثًا عن مزيد من الأدلة، توصلوا إلى معلومات عن الدكتورة منار ووالدتها.
وذهب أحد الضباط إلى منزل والدة منار، فوجدها تعيش في منزل قديم ومهجور، وهناك، روت الأم عن معاناة ابنتها منار، التي كانت تسعى للانتقام من المجتمع بسبب ما تعرضت له، حيث انها تعاني من مرض نفسي بعدما خسرت جنينها بسبب تعدي عائلة زوجها عليها بالضرب الشديد، مما أدي إلى سقوط الجنين بعد تقطع أعضائه داخلها، وهذا ما دفعها للتخلص من جميع الأطفال الذكور بتقطيع اعضائهم، اعتقادًا منها أن جميع الأطفال أخذوا حياة نجلها المتوفي.
وتعود الدراما المصرية بقوة من خلال مسلسل إقامة جبرية، الذي لفت الأنظار منذ عرض حلقاته الأولى، ينتمي المسلسل إلى فئة الأعمال القصيرة، حيث يتكون من 10 حلقات فقط، مما يضمن إيقاعًا سريعًا وأحداثًا مكثفة.

إقرأ ايضا

نعش

"سرقة نعش الموتى" من أحد مساجد الشرقية يثير ضجة.. ماذا حدث؟

ممرضة

علاقة وابتزاز.. ممرضة تنهي حياة شاب في الشارع

Screenshot 2025-01-25 022836

منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين: أنا أسفة أنا بحبك وبحترمك جدا