بالصور.. إطلالة إلهام شاهين الجريئة في أستراليا تثير الجدل





حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة لها خلال رحلتها إلي أستراليا.

تألقت إلهام شاهين في إستراليا بمجموعة من الإطلالات المتنوعة بين الكلاسيك و الكاجوال مما كشف عن ذوقها الراقي و الأنيق في أختيار الملابس التي تظهر بها.

ولكن على الرغم من أناقتها فإن إلهام شاهين أثارت الجدل على السوشيال ميديا ببعض الإطلالات التي ظهرت فيها بملابس جريئة.

تنوعت إطلالات إلهام شاهين في إستراليا بين الفساتين الكاجوال و البنطلونات اللافتة ، وحرصت على اتباع أحدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب مع قوامها.









