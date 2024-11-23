النيابة لم تصرح بالدفن.. التحقيق مع زوجة محمد رحيم بعد وجود شبهة جنائية

تواصل النيابة العامة بالهرم تحقيقاتها للكشف عن ملابسات وفاة الملحن محمد رحيم بعد العثور على جثته داخل شقته بالهرم.

وقال مصدر مطلع على التحقيقات إن طاهر رحيم شقيق الملحن محمد رحيم طالب جهات التحقيق بالتأكد من عدم وجود شبهة جنائية بعد شكه في وفاة شقيقه، خاصة مع وجود زرقة في وجه شقيقه وبعض الكدمات ونزيف بالأنف.

وأكد المصدر أن شقيق الملحن لم يوجه اتهاما لأي شخص بالتسبب في وفاة شقيقه، وطالب بضرورة عرض شقيقه على مصلحة الطب الشرعي للتأكد من سبب الوفاة بشكل قطعي.

وأضاف المصدر أنه من المرجح أن يتم إصدار قرار بإعادة الكشف الظاهري ومناظرة جثمان الملحن من قبل خبراء الطب الشرعي للوقوف على ظروف وفاته، أو إصدار أمر التشريح وهو متوقف على الانتهاء من الاستماع لأقوال زوجته وشقيقه وحارس العقار والسائق.

واستدعت النيابة انوسة كوتة مدربة الاسود زوجة الملحن محمد رحيم كما استدعت سائقه الخاص وحارس العقار لسماع اقوالهم حول ملابسات الواقعة.

وتستمع النيابة لأقوال انوسة كوتة زوجة الملحن محمد رحيم حول تاريخه المرضي والحالة الصحية له في الايام الاخيرة، كما تستجوب السائق وحارس العقار حول الحالة التي وجدا عليه محمد رحيم حيث هما من عثرا على جثته بعد عدة اتصالات هاتفية ولم يجب عليهما فاضطرا لكسر باب الشقة وعثرا عليه متوفيا.

وحسم مصدر أمني الجدل حول وفاة الملحن محمد رحيم داخل شقته بمنطقة الهرم حيث أكد عدم وجود شبهة جنائية في وفاته وان الوفاة طبيعية.

وأشار المصدر الأمني الى ان الاصابات التي افاد مفتش الصحة بوجودها في جسد الملحن محمد رحيم واثارت اشتباه شقيقه في الوفاة حدثت نتيجة معاناته من ازمة صحية وتردده على المستشفى خلال الاشهر الاخيرة وايداعه غرفة الرعاية المركزة ولم تحدث نتيجة اعتداء عليه.

وأكد سلامة جميع منافذ شقة الملحن محمد رحيم حيث لم تتعرض لآثار عنف او كسر بالباب والنوافذ وايضا عدم رصد كاميرات المراقبة لاية تحركات مريبة حول الشقة قبل وفاته.

وانتقل فريق من مباحث الجيزة والطب الشرعي ورجال الادلة الجنائية، إلى شقة الملحن الراحل محمد رحيم، بمنطقة الهرم، ولذلك لإجراء معاينة لمكان الشقة، ومناظرة للجثمان، بعد أن حضر شقيق الملحن إلى ديوان قسم شرطة الهرم، وأقر بأن هناك اشتباها فى وفاة شقيقه، وذلك بعد أن أظهر تقرير مفتش الصحة، أن هناك كدمات وسحجات فى جسده، عقب الكشف المبدئي عليه.

وأفاد تقرير مفتش الصحة انه من خلال الكشف الظاهري تبين وجود انتفاخ بالجسد بسبب مرور أكثر من 24 ساعة على الوفاة، كما تبين وجود زرقة شديدة بالوجه وخروج دم من الأنف، ووجود خربشة بكف اليد اليمنى، مع وجود جرج بزاوية الفم اليسرى ، واثار كدمات بالساق اليسرى

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة اخطارا بابلاغ شقيق الملحن محمد رحيم قسم الهرم باشتباهه في وجود شبهة جنائية بوفاة شقيق وحضر شقيق الملحن إلى ديوان قسم شرطة الهرم، وأقر بأن هناك اشتباها فى وفاة شقيقه، وذلك بعد أن أظهر تقرير مفتش الصحة، أن هناك كدمات وسحجات فى جسده، عقب الكشف المبدئي عليه.