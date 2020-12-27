الموت يفجع الإعلامية الكويتية فجر السعيد

الأحد، 27-12-2020
09:41 م
محمد فضل
فجع الموت
الإعلامية الكويتية
الشهيرة فجر السعيد
، في
وفاة
سيدة عزيزة عليها كانت تعتبرها في مقام والدتها، وهي والدة صديقتها نادية
المراغي.
وكتب فجر السعيد
عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي
"فيسبوك" :" رحمة الله عليج يا ماما الله يرحمج ويغفرلج ويوسع منازلج عسى مثواج الجنة
والفردوس الاعلى مع الصديقين الابرار الاخيار .. ماقصرتي معانا كفيتي و وفيتي عطيتنا
عمرج كله الله يرحمج .. فراقج صعب صعب جدا الله يأجرنا في مصيبتنا ويخلف علينا ويصبرنا
على فراقج يالغالية".
وأضافت
في منشور آخر :" أتمنى أن تتوجهوا لله تعالى وتوحدوا الدعاء في دخول السنه الجديده. بقول النبي صلى الله عليه
وسلم "اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوُذُ بِكَ
مِنَ الْبرَصِ، وَالجُنُونِ، والجُذَامِ، وسّيءِ الأَسْقامِ" #اللهم_آمين".
وبعد أن ظن كثيرين أن والدتها هي من توفيت، كتبت توضيح
عبر حسابها على "تويتر"، تؤكد ان والدتها توفيت منذ 30 عامًا وأن من عزت
فيها هي والدة صديقتها نادية المراغي.