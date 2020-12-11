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وفاة أحد أبرز قادة حرب أكتوبر

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وفاة أحد أبرز قادة حرب أكتوبر
 
الجمعة، 11-12-2020 06:18 م


وافت المنية مساء أمس الخميس، أحد أبرز قادة حرب أكتوبر عام 1973.

 وتوفي اللواء أركان حرب طلعت مسلم، قائد اللواء 18 مشاة ميكانيكي في حرب 6 أكتوبر 1973.

وكانت أسرة اللواء طلعت مسلم أعلنت أنه توفي مساء أمس، وشيعت الجنازة الجمعة، من مسجد عبدالرحمن الكواكبي بالعجوزة.

ولد اللواء طلعت أحمد مسلم، في 8 مايو 1935، بمحافظة الإسكندرية، والتحق بسلاح المشاة بالقوات المسلحة المصرية منذ عام 1952، وكان سنه وقتها لم يكتمل 17 عاما، بعدما قضى عامين فقط في الدراسة، بعد دخوله الكلية الحربية استثناء بقرار ملكي.

وبعد انتهاء خدمته بالقوات المسلحة، التحق طلعت مسلم بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام كمتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، وعين عضوا باللجنة المصرية لمنظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، وعضو جماعة الباجواش المصرية وجماعة الباجواش الإفريقية.

 

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