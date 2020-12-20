«متلبسة».. القبض على إعلامية شهيرة بمنطقة مصر الجديدة

الأحد، 20-12-2020
03:55 م
المصريون
ألقت قوات الأمن القبض
على إعلامية شهيرة، في منطقة مصر الجديدة
، لاتهامها
بترويج أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر.
وكشفت التحريات أن المتهمة تدعى «ش.أ» 44 عاما، وتقدم برنامجا خاصا
بالتغذية والتخسيس
على إحدى القنوات الفضائية وتظهر على القنوات المختلفة كطبيبة
متخصصة في التخسيس
، وتم ضبطها أثناء بيع أدوية ومكملات غذائية وعقاقير مجهولة
المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة، وحرزت الأجهزة الأمنية 93 ألف قرص دوائي عبارة
عن كريمات وزيوت تخسيس
، وجيل للتخسيس
و2 جهاز كمبيوتر خاص بالرمد و12 جهاز طبي
يستخدم في تجميل ونحت أجزاء الجسم، وجميعها مجهولة المصدر.
وجاءت كواليس القبض
على المتهمة التي تقدم برنامجا خاصا بالتغذية العلاجية
والتخسيس
على إحدى القنوات الفضائية، حيث تلقت شرطة التموين بالقاهرة معلومات
بقيام المتهمة باستغلال مركزي التغذية العلاجية والتخسيس
الذي تمتلكه بمنطقة مصر
الجديدة في ترويج وبيع العقاقير المهربة وأدوية التخسيس
مجهولة المصدر وغير المصرح
بتداولها.
وصدرت تعليمات بعد استئذان النيابة العامة باستهداف المركز الذي تمتلكه
المتهمة، وتمت مداهمته بمعرفة قوة من شرطة التموين ومباحث القاهرة، وتم القبض
على
المذيعة التي حاولت في البداية إنكار معرفتها بما واجهتها به القوة، ثم انهارت
باكية عندما عثرت قوت الشرطة
على مخزن داخل المركز يحتوي على الأدوية المهربة.