السبت 12 ديسمبر 2020
توقيت مصر 17:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سلمى الشيمي «فتاة الهرم» تفاجئ الجميع بجلسة تصوير جريئة

«ميدو» يهاجم أمير مرتضى منصور:« وحياة أمك لاعلمك الأدب»

وفاة مذيع الجزيرة بـ«كورونا» وهذا آخر ما كتبه

إلهام شاهين تعلن تراجعها عن الاعتزال وتكشف السبب

أطعمة تحميك من الزهايمر.. تعرف عليها

ملياردير روسي يهدد بحرق 600 مليون دولار لهذا السبب الغريب

روسيا تخلد تمساح هتلر.. بعد نجاته من الحرب العالمية

صور.. الرئيس يفاجئ عروسين في شمال سيناء يوم «الصباحية»

رد ناري من ميدو على هجوم جماهير الزمالك بسبب «الخطيب»

حسين فهمي: تعرضت للتحرش داخل الأسانسير ومش ببوس الست الطويلة

ADS
 

وفاة مذيع الجزيرة بـ«كورونا» وهذا آخر ما كتبه

Socotrapost2020-06-13-10-37-18-395576
الجزيرة
 
السبت، 12-12-2020 03:37 م المصريون

أعلنت قناة الجزيرة القطرية، وفاة الإعلامي عمر خشرم مراسل القناة في تركيا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونعى العديد من الإعلاميين زميلهم الراحل عمر خشرم الذي واجه مسيرة مهنية طويلة وصعبة، إذ كان قد أصيب أثناء وجوده بمحافظة حلب السورية في شهر يوليو الماضي.
وقال زميله المذيع هيثم أبو صالح : "تلقينا بحزن بالغ خبر وفاة الزميل عمر خشرم مراسل الجزيرة في تركيا متأثراً بإصابته بفيروس كورونا. رحم الله عمر المراسل المجتهد والإنسان، خالص العزاء لعائلته ولكل محبيه".
بدوره، كتب جلال شهدا: كورونا اللعينة، تخطف زميلنا عمر خشرم مراسل قناة الجزيرة في العاصمة التركية أنقره. الاعمار بيد الله... تعازينا لأسرته الصغيرة وجميع محبيه.
وشارك عمر خشرم على حسابه عبر تويتر، قبل نحو 20 ساعة من وفاةه، مقطع فيديو قديم يظهر لحظة هتاف مشجعي فريق الرجاء البيضاوي المغربي لصالح فلسطين.
من جانبه، قال الكاتب عمر أبو هلالة: رحم الله الصديق عمر خشرم مراسل الجزيرة في تركيا. نجا من الموت وهو يغطي تحرير حلب من نظام الأسد، وظلت شظايا القذيفة في جسده سنين وربما صحبته إلى قبره شاهدا على عمله الصالح، ربنا يعين أسرته وأحبابه، ويلهمهم الصبر وحسن العزاء.


 

إقرأ ايضا

315871_0

إلهام شاهين تعلن تراجعها عن الاعتزال وتكشف السبب

k

صور.. الرئيس يفاجئ عروسين في شمال سيناء يوم «الصباحية»

thumb

صدمة في السعودية.. يقتل والده بطريقة بشعة

أخبار متعلقة

received_1122059094882668

وفاة أحد أبرز قادة حرب أكتوبر

1

الكويت تودع طبيبة مصرية أفنت 30 عامًا في خدمتهم

download (2)

أحمد السعدني ينعى نبيل فاروق بكلمات مؤثرة

Capture

«نامت ولم تستيقظ».. تفاصيل وفاة عروس في شهر العسل (صور)

202007041226312631

وفاة زوجة شقيق شيخ الأزهر

رامي-رضوان-ودنيا-سمير-غانم

إصابة رامي رضوان بفيروس كورونا: الأعداد بتزيد