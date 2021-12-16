القبض على سارة الكندري بعد تسريب فيديو لها أحدث غضبًا

الخميس، 16-12-2021
11:07 ص
قررت النيابة العامة في الكويت
توقيف نجمة مواقع التواصل الاجتماعي
الكويت
ية، سارة الكندري
بتهمة الإساءة للقبائل، بعد تسريب طليقها مقطع صوتي.
وأشار مصدر الى صحيفة الراي الكويت
ية أن "توقيف الفاشنيستا وحجزها تم
على خلفية اتهامها بإهانة القبائل والتطاول عليهم في مقطع صوتي انتشر عبر المنصات
الإلكترونية".
وعلى الرغم من انه لم يتم الكشف عن اسم سارة الكندري
إلا أن مواقع التواصل
الاجتماعي أكدوا أن التهم موجهة إليها خصوصا بعد نشر مقطع صوتي منسوب لها يحتويعلى
إساءة لبنات القبائل وأكدوا ان القضاء سيأخذ بحق هؤلاء منها.