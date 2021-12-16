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القبض على سارة الكندري بعد تسريب فيديو لها أحدث غضبًا

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سارة الكندري
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الخميس، 16-12-2021 11:07 ص
قررت النيابة العامة في الكويت توقيف نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية، سارة الكندري بتهمة الإساءة للقبائل، بعد تسريب طليقها مقطع صوتي.
وأشار مصدر الى صحيفة الراي الكويتية أن "توقيف الفاشنيستا وحجزها تم على خلفية اتهامها بإهانة القبائل والتطاول عليهم في مقطع صوتي انتشر عبر المنصات الإلكترونية".
وعلى الرغم من انه لم يتم الكشف عن اسم سارة الكندري إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أن التهم موجهة إليها خصوصا بعد نشر مقطع صوتي منسوب لها يحتويعلى إساءة لبنات القبائل وأكدوا ان القضاء سيأخذ بحق هؤلاء منها.
 

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