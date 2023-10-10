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الفراخ 65 جنيه.. الحكومة تعلن الأسعار الجديدة للبيض والدواجن بعد التخفيض
بيض
الثلاثاء، 10-10-2023
01:18 م
حدَّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نسبة التخفيض على أسعار بيض المائدة، حيث سيصل سعرها إلى 115 جنيهًا بدلًا من 124، وسعر المستهلك 125 جنيهًا.
وقال خلال مؤتمر صحفي، نظمه اليوم الإثنين: أسعار التسمين الحي سيصل إلى 65 جنيهًا من المزرعة والمجمدة 100 جنيه.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن أسعار بعض السلع الغذائية ستشهد تخفيضًا من 15% ويصل إلى 25%، ومن بينها: الفول والعدس والألبان والجبن والمكرونة والسكر والأرز والزيوت.
وأشار إلى إن كل منتجات هذه السلع ستكون مطبقة، بحد أقصى يوم السبت المقبل، وسيكون مكتوب عليها الحد الأقصى للسعر.
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الحكومة
سعر البيض
سعر الفراخ
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