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العريس كان سكران.. عروس تخون زوجها في ليلة الدخلة وتهرب مع ابن عمها

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الثلاثاء، 21-09-2021 11:34 ص

اكتشفت العروس أنها دخلت علاقة مع الشخص الخطأ لكن الوقت كان متأخرًا، حيث كانت في حفل الزفاف الذي لم تستكمله وقررت خيانة زوجها مع ابن عمها والهروب معه.
وفي التفاصيل فقد تخلت عروس عن زوجها من أجل الهروب مع ابن عمها يوم الزفاف بعد أن وصل العريس إلى الحفل وهو مخمور تمامًا.
العروس «سيريا» البالغة من العمر 24 عامًا ،من ماريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية كانت  في حفل زفافها على عريسها سام عندما تفاجأت بحضوره في حالة سكر.
عندما وصل العريس إلى مكان حفل الزفاف، قالت العروس بأنها استطاعت على الفور "شم رائحة الكحول" تفوح من جسد العريس.
مضى حفل الزفاف، ولكن مع مرور اليوم، أصبحت سيريا تشعر بالاشمئزاز أكثر فأكثر من سلوك زوجها الجديد.
قالت: "ذهبنا لقطع الكعكة ولم يستطع سام حتى إبقاء عينيه مفتوحتين، ولم يكن يمكنه التحدث ولا الوقوف، وكل ما يخرج من فمه هو قذارة، شعرت بأنني أريد الخروج من ذلك المكان".
وإدراكًا لخيبة أمل العروس في سام، انتهز ابن عمها كايل الفرصة ليخبر سيريا أنه لا يزال يحبها، مضيفًا أنها "تزوجت من أحمق".
وسألها: "حان الوقت الآن لتهربي، ماذا تقولين؟"، قالت العروس "نعم - وظهر الثنائي يهربان من حفل الزفاف ويقبلان بعضهما في موقف السيارات".
 

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