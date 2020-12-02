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العثور على جثة "نجمة انستجرام" بدون ملابس .. وشكوك حول زوجها

جثة
العثور على جثة "نجمة انستجرام" بدون ملابس .. وشكوك حول زوجها
 
الأربعاء، 02-12-2020 08:19 ص خلود عادل
عثرت شرطة تكساس على جثة مشهورة موقع "انستجرام" أليكسيس شاركي متقولة وتحقق في ملابسات وفاتها.

و في أثناء سير سائق شاحنة بالقرب من إحدى الغابات لاحظ جثة "شاركي" البالغة من العمر 26 سنة بدون ملابس وأبلغ الشرطة فورا.

وحتى الآن لا تجد الشرطة خيطا تسير وراءه لمعرفة القاتل لكن أصدقاء القتيلة أكدوا أنها كانت خائفة جدًا قبل الوفاة واشتكت بأنها "تشعر بأن شيئا سيئا سيحدث" وظهرت الدموع في عينيها وأن أصدقائها اعتقدوا أنها تخشى على حياتها.

فيما انفعل زوجها على بعض المتصلين من وسائل الإعلام قائلا في غضب: "أنا لم أدخر أي جهد في البحث عن زوجتي .. أرجو عدم الاتصال بي مرة أخرى" مما فتح أبواب التكهنات.
 

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