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ذبح إعلامية سعودية على يد زوجها.. والمحكمة تصدر حكمها

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الثلاثاء، 31-08-2021 12:27 م

قررت المحكمة الجزائية بتبوك في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تطبيق حد الغيلة ضد قاتل زوجته في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “مقتل إعلامية تبوك” عزيزة العمراني، وذلك بعدما طعنها بسكين في عنقها وذبحها.
ومن جانبه، أوضح المحامي وكيل ورثة المجني عليها، أن الجريمة بشعة والقاتل هو زوج المجني عليها وتأمن على نفسها معه وقتلها بطريقة شنيعة وبوجود أطفالها، وفق صحيفة “المدينة”.
وأشار إلى أنه ثبت بأنه ارتكب هذه الجريمة وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا وبمسئولية جنائية كاملة ويكون الحكم شرعا في مثل هذه الحالة هو القتل حدا وليس قصاصا.
 

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