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سعودية عاشت مع أسرة فقيرة وتزوجت منهم وبعد 35 عامًا كانت الصدمة

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الأحد، 29-08-2021 10:11 ص

أيد ديوان المظالم بمكة المكرمة حكمًا بإلزام مستشفى بمنح فتاة تعويضا يقدر بـ مليوني ريال بعدما تبين بعد مرور 35 عاما أن المستشفى سلمتها عند ولادتها لغير أهلها حيث تم استبدالها بالخطأ مع طفلة أخرى.
وحسب “الوطن” السعودية، عاشت الفتاة طفولتها وشبابها ما يقارب 35 عامًا لدى أسرة فقيرة مختلفة عنها في اللون والطباع والثقافة وتم تزويجها من ذات العائلة وأنجبت.
ونظرا لشك الفتاة في نسبها لهذه الأسرة بعدما لاحظت اختلافها عنهم، رفعت دعوى بالمحكمة العامة بمكة وتبين أنها من أسرة ثرية وتم إثبات نسبها لوالدها الحقيقي بعد أن قامت بعمل اختبارات البصمة الوراثية وتبين أن المستشفى سلمتها لغير أهلها بالخطأ.
 

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