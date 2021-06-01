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الصحة تفجر مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي ودلال عبدالعزيز

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الثلاثاء، 01-06-2021 11:27 ص

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة،  عن تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، والفنانة دلال عبدالعزيز.
وقال  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تواصل مع زوجة وائل الإبراشي ، وهو  في حالة من التحسن وسيظهر لجمهوره على الشاشة في أقرب وقت.
واضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز،  مستقرة في وضع معين.
وأشار إلى أن الفنانة دلال عبدالعزيز مازالت تحتاج إلى كميات من الأكسجين، متمنيا لها الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن فترة مرضها وصلت إلى 40 يوم.
 

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