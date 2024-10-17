الشرطة تقتحم لوكيشن تصوير مسلسل ميرفت أمين وتلقي القبض على 3 أشخاص





فوجىء أبطال مسلسل "جوما" بقوات من مديرية أمن الجيزة، تداهم استديو التصوير بمنطقة البدرشين، وذلك بسبب وجود أسلحة هيكلية، دون الحصول على ترخيص من الأجهزة الأمنية.

وبدأت الأزمة عندما تلقى مدير مباحث الجيزة، إخطارًا بوجود أشخاص يرتدون زي الشرطة باستديو المغربى بقرية أبو صير.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين أن الاستديو يستخدم فى تصوير مشاهد مسلسل "جوما "بطولة الفنانة ميرفت أمين.

وكشفت التحريات أن المسؤولين عن الاستديو لم يحصلوا على الموافقات اللازمة لتصوير هذه المشاهد، بالإضافة لوجود أسلحة هيكيلة، وفقا لما ذكره موقع "القاهرة 24".

وألقى القبض على مدير الاستوديو و2 آخرين، وبتفتيش الاستوديو تبين عدم توافر اشتراطات الحماية المدنية، ما يشكل خطرًا على العاملين والفنانين، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

أبطال مسلسل "جوما"

يشارك مسلسل "جوما"، في سباق رمضان الدرامي 2025، ويشارك في بطولته بجانب الفنانة ميرفت أمين، محمود عبدالمغني، وسميرة صدقي، ومنة عرفة، وماريتنا عادل، والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

وفي موسم رمضان الماضي، أطلت ميرفت أمين على جمهورها من خلال مسلسل "مليحة" الذي يناقش القضية الفلسطينية والإرهاب، من تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة.