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السيسي في زيارة مفاجئة لمناطق بالقاهرة والجيزة

الرئيس السيسي
السيسي
 
الجمعة، 04-12-2020 05:06 م أحمد سالم
صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي تفقد اليوم الجمعة، عدد من المحاور والطرق الجديدة بمحافظتي القاهرة والجيزة، ومنها محور مصر الجديدة / رمسيس وامتداده إلى منطقة السادس من أكتوبر مرورا بكوبري أكتوبر.

واطلع الرئيس على سير الأعمال التنفيذية لعدد من المحاور الرئيسية بمحافظة الجيزة خاصة في منطقة المنصورية عند محور الدائري وتقاطعه مع طريق الفيوم مرورا بحدائق الأهرام، حيث تم إعادة تخطيط تلك المنطقة وتطويرها على نحو يضمن سهولة الحركة المرورية بها، والتيسير على المواطنين الراغبين فى التوجه إلى كافة الطرق والمحاور من وإلى تلك المناطق.

وناقش الرئيس السيسي، العاملين ببعض من تلك المواقع لمتابعة الموقف التنفيذي لسير الأعمال الإنشائية، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تطوير تلك المحاور، مشددا على التطبيق الدقيق  لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا مع بداية الشتاء حفاظا على صحة كافة العاملين بالمواقع الإنشائية.
 

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