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السعودية تقبض على طبيب مصري بعد حملة ضده على مواقع التواصل

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الأربعاء، 26-03-2025 11:40 ص

 

 

ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض على طبيب مصري، بعد حملة قادها مغردون سعوديون ضده بتهمة إهانة السعوديين في تغريدات قديمة.

وجاء بيان الأمن العام كالتالي:

إشارة إلى ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن التصرفات غير المهنية والمسيئة المنسوبة لأحد الممارسين الصحيين العاملين في إحدى المنشآت الصحية الخاصة بالرياض، باشرت وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حياله، وذلك لمخالفته نظام مزاولة المهن الصحية، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظرًا لما تضمنه من انتهاك للأنظمة تم إحالته إلى الجهات الأمنية.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي إساءة تصدر عن ممارس أو منشأة صحية تمس كرامة المرضى أو المجتمع، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير نظامية عبر قنوات الاتصال الرسمية.

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