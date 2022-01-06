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السعودية تعلن إلغاء تكرار العمرة

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الخميس، 06-01-2022 11:53 ص
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، إلغاءها تكرار العمرة، مع إمكانية حجز تصريح جديد فور الانتهاء من التصريح السابق، وأن المدة المسموحة لتكرار العمرة هي عشرة أيام.
وعزت «الحج والعمرة» هذا التعديل في تحديد المدة المسموحة لتكرار العمرة إلى الإجراءات الاحترازية التي تمت إعادة تطبيقها في الحرمين الشريفين، وفقا لصحيفة عكاظ.
وفي وقت سابق، أعلنت  الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تطبيقها إجراءات التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين في كامل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، وأعادت ملصقات التباعد الجسدي بين صفوف المصلين ومسارات المعتمرين.
وتضمن الإجراء صحن المطاف والمصليات داخل الحرم المكي وساحاته حفاظا على سلامة المعتمرين والمصلين والوقاية من جائحة كورونا.
جاءت هذه الخطوة بعد إعلان وزارة الداخلية السعودية قرارها بإعادة الإلزام بارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الجسدي في كافة المواقع المفتوحة والمغلقة بعد تزايد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد وارتفاع مؤشر المنحنى الوبائي في السعودية.
 

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